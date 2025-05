66 minutes Puy du Fou : les coulisses du nouveau spectacle

Diffusé le 20/04/2025

Il est l’un des parcs préférés des Français. Avec 2,8 millions de visiteurs l’an dernier, un record de fréquentation depuis son ouverture en 1989, le succès du Puy du Fou ne se dément pas. Pour conforter sa place de « numéro 3 » derrière Disneyland Paris et Astérix, le parc vendéen, spécialiste de la fresque historique, lance cette année plusieurs nouveautés. Nous avons suivi en exclusivité les coulisses de sa nouvelle superproduction, « L’Épée du Roi Arthur ». Un tableau spectaculaire d’une vingtaine de minutes durant lesquelles vont s’enchaîner cascades et effets pyrotechniques à couper le souffle… Autre changement cette saison : l’agrandissement du plus grand hôtel du parc du Puy du Fou. Il se dote d’une centaine de chambres supplémentaires et est redécoré façon « Rome Antique » avec ses colonnes doriques et son personnel vêtu de toge et de sandales. Cette offre complémentaire aux spectacles est une stratégie pour faire rester plus longtemps les visiteurs sur le parc. Immersion dans la nouvelle saison du parc le plus fou de France.