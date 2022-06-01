66 minutes Pique-nique : comment s’équiper comme un pro / Arrêts maladie à vendre / Philippe Etchebest : un chef au top / Vols de vélos : une épidémie sans frein / Piscine et spa gonflables : jetez-vous à l’eau

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Diffusé le 19/04/2026

Pique-nique : comment s’équiper comme un pro Aux beaux jours, impossible d’y échapper : le pique-nique fait son grand retour. Mais oubliez le sandwich vite fait et la vieille nappe, place à une version beaucoup plus fun et tendance ! Aujourd’hui, tout est pensé pour transformer ce moment en expérience canon. Paniers 3-en-1 ultra pratiques, couvertures imperméables et design, glacières high-tech capables de garder vos boissons glacées pendant des heures, voire de fabriquer des glaçons en pleine nature ! Même les amateurs de plats chauds ont leur solution avec des kits nomades pour cuisiner ou réchauffer sur place. Arrêts maladie à vendre Les arrêts de travail explosent à nouveau. En 2025, le taux d’absentéisme des salariés grimpe à 4,98 %, en hausse de près de 3 % sur un an. Et les arrêts de plus de 90 jours atteignent un niveau record. Mais derrière ces chiffres, les fraudes inquiètent aussi. Arrêts de complaisance, certificats douteux, abus répétés : près de 3 salariés arrêtés sur 10 reconnaissent que leur absence n’était pas directement liée à leur santé. Philippe Etchebest : un chef au top Chef étoilé, MOF, star de la télé, Philippe Etchebest ne ralentit pas. À Bordeaux, il ouvre une table plus accessible, sans renier son exigence : produits impeccables, cuisine française maîtrisée, carte courte et efficace. Mais derrière l’assiette, une même rigueur de fer, héritée du rugby. Portrait intime d’un chef exigeant, entre parcours hors norme, valeurs profondes et quête permanente d’excellence. Vols de vélos : une épidémie sans frein Chaque jour, plus de 1 000 vélos sont volés en France, souvent en quelques minutes. Antivols inefficaces, revente éclair sur internet, et même des gangs organisés qui attaquent des magasins entiers : les voleurs ont une longueur d’avance. Face à ça, des solutions : marquage obligatoire, antivols plus résistants testés, et vélos pliants à garder toujours avec soi. Suffisant pour stopper l’hémorragie ? Piscine et spa gonflables : jetez-vous à l’eau Elles envahissent les jardins dès l’été : piscines à 30 euros, spas chauffants ultra tentants. Mais attention, car la facture grimpe vite : électricité, produits, entretien, réparations. Sans parler des modèles qui ne tiennent pas deux saisons. Alors comment profiter sans exploser le budget ? Quelles sont les solutions pour plonger sans se faire avoir ?