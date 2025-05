66 minutes Bretagne : une arnaque de 106 millions d’euros ? / Internet : les victimes de la guerre de la fibre / Voitures, électroménager, luxe : les enchères des bonnes affaires

Lire la vidéo

Diffusé le 27/04/2025

Bretagne : une arnaque de 106 millions d’euros ? Un vent de panique gagne la petite commune bretonne de Saint-Briac (Ille-et-Vilaine). L’un de ses habitants s’est volatilisé… Cet ancien chef d’entreprise de 65 ans proposait des placements avec des taux d’intérêts « imbattables » , jusqu’à 27 %... Près de cinq-cents personnes auraient investi plus de 100 millions d’euros au total dans ce qui ressemble à un montage financier frauduleux. Or depuis quelques semaines, cet homme, se disant menacé, a fui la région. Alors où se trouve celui que l'on surnomme déjà le « Madoff de Saint-Briac » ? Et surtout, où est passé l'argent ? Enquête sur ce qui a tout d’une gigantesque arnaque. Internet : les victimes de la guerre de la fibre Être sans accès à internet pendant des semaines voire des mois, c’est ce que vivent des milliers d’abonnés en France. Souvent en cause, le réseau de la fibre optique. Plus des trois-quarts des Français y sont raccordés. Et 100 % du territoire devrait être couvert d’ici à la fin de l’année. Or le réseau semble déjà à bout de souffle. Saturé. Les opérateurs et leurs nombreux sous-traitants se rejettent la responsabilité. Pire encore, faute de place dans les points de raccordement, des techniciens peu scrupuleux n’hésitent pas, comme vous allez le voir, à débrancher des clients. Une situation problématique dans nos vies ultra connectées. Alors dans certaines communes, les habitants se mobilisent. Plongée dans la « guerre » de la fibre. Voitures, électroménager, luxe : les enchères des bonnes affaires Les ventes aux enchères séduisent de plus en plus. Un Français sur trois y a déjà participé, en salle ou sur internet. Electroménager, bijoux, maroquinerie, voitures, etc… : les mises à prix sont souvent très alléchantes notamment lors des ventes des saisies des douanes. Des biens saisis ou tout simplement perdus mais non réclamés. Des produits souvent neufs avec des mises à prix alléchantes. Une aubaine pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Attention toutefois aux frais et aux commissions ! Gros plan sur les pièges et les astuces de ces enchères des bonnes affaires.