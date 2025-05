66 minutes Joggeuse disparue : toujours aucune piste ? / Supermarchés : la chasse aux voleurs / Cuisine : la guerre des robots

Joggeuse disparue : toujours aucune piste ? Qu’est-il arrivé à Agathe Hilairet ? Depuis plus de trois semaines, la jeune femme de 28 ans n’a plus donné signe de vie. Elle n’est jamais revenue de son footing… Les battues et recherches menées près de chez elle, à Vivonne, non loin de Poitiers dans la Vienne, n’ont toujours rien donné. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration. L’individu louche aperçu le jour où elle a disparu a-t-il été identifié ? Quelles sont les pistes des enquêteurs ? Retour sur une disparition inquiétante. Supermarchés : la chasse aux voleurs Face au fléau des vols à l’étalage, les commerçants contre-attaquent. Parfums, vêtements, alcool, nourriture… rien n’échappe à ces vols qui ont bondi de 25 % l’an dernier et augmentent encore cette année. Huit commerçants sur dix seraient concernés. Alors ils réagissent. Certains d’entre eux ont même créé un collectif baptisé « Ras le vol ! » qui préconise d’afficher la photo des voleurs sur les réseaux sociaux. Un procédé illégal qu’un projet de loi, déposé récemment à l’Assemblée nationale, pourrait cependant normaliser. D’autres méthodes dissuasives voient le jour. En plus des vigiles, des alarmes et de la vidéosurveillance, des supermarchés vont plus loin. Leurs nouvelles armes : l’intelligence artificielle et les robots automates. Enquête sur une chasse aux voleurs de plus en plus sophistiquée. Cuisine : la guerre des robots Ils ont révolutionné la façon de cuisiner ! Ce sont les robots multifonctions. La référence reste le pionnier, Thermomix, qui a lancé un nouveau modèle il y a quelques jours, mais la concurrence est féroce… Le Français Moulinex ou encore l’Américain Ninja sont sur les rangs. Cette dernière marque, qui s’est fait connaître grâce à la tendance Airfryer, compte sur son nouvel appareil « 12-en-1 » pour s’imposer sur ce marché. Les consommateurs seront-ils les grands gagnants de cette guerre des robots ?