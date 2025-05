66 minutes Vacances : luxe « all inclusive » aux Caraïbes

Lire la vidéo

Diffusé le 04/05/2025

Destination la Martinique, l’une des plus belles îles des Caraïbes. Vous allez y découvrir les coulisses du mythique « Club Med Les Boucaniers ». Un site de 22 hectares qui célèbre cette année ses 56 ans. Il a rouvert ses portes, il y a quelques mois, après trois ans de travaux et se veut plus moderne et haut de gamme que jamais. Objectif : garantir des vacances de rêve à une clientèle toujours plus exigeante. Préparer les menus et buffets, gérer les 287 chambres et suites, assurer les nombreuses activités, sans jamais faillir, les équipes du « Club » ne laissent rien au hasard. Immersion idyllique dans le temple du luxe « all inclusive ».