66 minutes Pratique et tendance,la ruée vers la gourde/Collèges sous tension:des couteaux dans les cartables/Sologne:le refuge des grandes fortunes/Camions XXL:ces Français qui roulent vers l’or australien

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Diffusé le 03/05/2026

Pratique et tendance, la ruée vers la gourde Elles envahissent nos bureaux, nos sacs de sport et même nos plages ! Les gourdes sont devenues un accessoire incontournable. Plus écologiques, plus économiques et ultra tendance, elles séduisent massivement les Français. Un marché en plein boom, dominé par un modèle star venu des États-Unis, propulsé par les réseaux sociaux. Face à cet engouement, les marques se livrent une guerre acharnée pour conquérir les consommateurs. Collèges sous tension : des couteaux dans les cartables De plus en plus d’élèves viennent au collège avec des armes blanches. En quelques mois, les contrôles se multiplient et les drames aussi. Enseignants et adolescents sont visés, dans une violence qui s’installe jusque dans les salles de classe. Pourquoi cette dérive ? Et comment enrayer ce phénomène inquiétant ? Enquête sur une menace qui bouleverse le quotidien scolaire. Sologne : le refuge secret des grandes fortunes Derrière ses forêts denses et ses étangs paisibles, la Sologne cache un monde à part. Un territoire discret, à cheval sur les départements du Cher, du Loir-et-Cher et du Loiret, qui est devenu le repaire des plus grandes fortunes françaises. Propriétés immenses, domaines ultra-sécurisés, chasse privée, ici, tout se joue loin des regards. Mais que se passe-t-il vraiment dans ce paradis ultra fermé ? Qui sont ces propriétaires prêts à dépenser des millions pour quelques hectares ? Et pourquoi cette région attire-t-elle autant les puissants ? Plongée dans une Sologne chic et secrète, où luxe rime avec discrétion et influence. Camions XXL : ces Français qui roulent vers l’or australien Ils ont tout quitté pour conduire les plus gros camions du monde. Dans l’Outback australien, ces routiers français enchaînent des milliers de kilomètres dans des conditions extrêmes. À la clé : des salaires pouvant atteindre 10 000 euros par mois. Entre isolement, danger et esprit de communauté, quels sont les secrets de ce business hors norme où l’aventure rime avec gros billets. Pizza Slice : quand l’Amérique défie l’Italie ! C’est un duel inattendu qui se joue dans nos rues. Face aux pizzerias traditionnelles, un nouveau modèle débarque tout droit des États-Unis : la pizza à la part XXL, rapide et ultra rentable. Prix serrés, recettes généreuses, marketing agressif, ces pizzerias pas comme les autres bousculent les codes italiens. Une bataille gourmande inédite où tous les coups sont permis pour séduire les Français.