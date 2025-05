66 minutes Cryptomonnaies : l’appât des gangs / Street food : la folie du sandwich végé / Paris-Papeete : le vol le plus long

Lire la vidéo

Diffusé le 11/05/2025

Cryptomonnaies : l’appât des gangs Ce jeudi 1er mai, l’attaque, méticuleusement préparée, est particulièrement violente. Il est 10h30 dans le 14ème arrondissement de Paris : devant des témoins médusés, un homme d’une cinquantaine d’années est embarqué dans un fourgon par quatre hommes cagoulés. La victime s’avère être le père d’un jeune homme ayant fait fortune dans la cryptomonnaie. Et son fils ne va pas tarder à recevoir une demande de rançon. Les malfaiteurs lui réclament plusieurs millions d’euros contre la vie de son père. Pour arriver à leurs fins, ils n’ont pas hésité à lui envoyer une vidéo de leur otage avec la main mutilée. Un doigt lui a en effet été sectionné durant sa séquestration. Après 48 heures d’angoisse, les forces de l’ordre ont retrouvé l’homme sain et sauf dans un pavillon de Palaiseau (Essonne). Cinq hommes ayant participé à ce kidnapping ont été interpellés, mis en examen et placés en détention provisoire. Le phénomène inquiète à la fois les autorités et les détenteurs de cryptomonnaies qui ont décidé de redoubler de vigilance. Depuis quelques mois, les attaques de ce type se multiplient à l’image de l’enlèvement au mois de janvier du fondateur de Ledger, David Balland. Lui aussi avait eu un doigt sectionné lors de sa détention. Enquête sur les nouvelles cibles des criminels ? Street food : la folie du sandwich végé Savoureux, créatif, sans viande et souvent très coloré, le sandwich végétarien incarne une révolution de la street food. Du céleri rôti au tempeh mariné, en passant par des sauces savoureuses à base de tahini ou de miso, les sandwichs aux légumes sont souvent synonymes de recettes audacieuses. Et s'il conquiert le cœur de ceux qui ne mangent pas de viande, il est de plus en plus populaire même chez les “viandards“. Boulangeries, sandwicheries, « food trucks » : ils en ont fait leur spécialité, à prix compétitifs. Du concours du meilleur sandwich au chef étoilé Alan Geaam qui propose une recette revisitée de son « shawarma », zoom sur la folie du sandwich végé. Paris-Papeete : le vol le plus long D'une durée totale de 22h00, le vol Paris-Papeete (Tahiti) bat tous les records. Opéré par la compagnie Air Tahiti Nui, ce trajet vers les plages paradisiaques de Polynésie est à ce jour le plus long au départ de la capitale. Il détrône le Paris-Tokyo (Japon) d’une durée de vol de 13h55, le Paris-Santiago (Chili),14h25 de vol et le Paris-Perth (Australie), 16h30 de vol. Mais comment les passagers parviennent-ils à rester enfermés aussi longtemps dans la cabine de l'avion ? Ces derniers ne disposent que d'un bref arrêt technique à Los Angeles pour se dégourdir les jambes, avant de redécoller aussitôt, une fois le plein de carburant terminé. Les avions, des Boeing 787-9 Dreamliner, ont été spécialement aménagés pour limiter l’ennui à bord. L'éclairage, le taux d'humidité de la cabine et même le contenu des repas ont été ajustés dans l'objectif de limiter les effets de ce long enfermement sur l'horloge biologique des passagers. En coulisses, la préparation d’un vol si long exige une organisation particulière avant le décollage. Inspection technique de l'appareil, plein de kérosène, chargement des bagages, préparation des plateaux-repas… Au sol, comment l’équipage et les techniciens se préparent-t-ils à ce voyage de tous les records ? Sur ce trajet de 22H00, la probabilité de faire face à des problèmes médicaux ou à des incidents avec les passagers est également plus grande. Entre les malaises cardiaques à 10.000 mètres d’altitude et les passagers qui déclenchent des bagarres à cause de l'alcool, les hôtesses et les stewards doivent être capable de faire face à toutes les urgences. Comment sont-ils formés à ces situations critiques ? Embarquement à bord du vol le plus long.