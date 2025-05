66 minutes Provence : L’Isle de la tentation

Lire la vidéo

Diffusé le 11/05/2025

Au pied du Luberon, c'est un village de Provence qui attire des visiteurs du monde entier. Comment ne pas tomber sous le charme de L'Isle-sur-la Sorgue ? Ses ruelles pavées, ses canaux et ses maisons anciennes. La cité offre une plongée dans le charme provençal notamment avec son marché, l’un des plus beaux de la région ou encore sa gastronomie locale. Avec plusieurs centaines de brocanteurs et antiquaires, elle est aussi la capitale des antiquités en France. Un lieu idéal pour chiner et faire des bonnes affaires. Avec l’arrivée des beaux jours, c’est le début de la saison pour les commerçants. Nous étions à leur côté le week-end dernier pour vous faire découvrir celle que l’on surnomme parfois la petite Venise de Provence.