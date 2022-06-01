66 minutes Cambriolages : déjà à l’heure d’été / Lifting : la nouvelle obsession des jeunes / Château Belmar : du rififi dans les vignes / Marrakech : le nouveau royaume des parcs aquatiques

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Diffusé le 10/05/2026

Cambriolages : déjà à l’heure d’été À l’approche de l’été, la peur du cambriolage revient frapper à la porte des Français. En 2025, 212 000 logements ont été cambriolés en France. Même si le chiffre recule de 3 % sur un an, cela représente encore près d’une effraction toutes les deux minutes et demie. De quoi nourrir un marché en pleine effervescence. Alarmes connectées, caméras intelligentes, détecteurs de mouvement, brouillards anti-intrusion, télésurveillance ou sociétés de gardiennage : pour rassurer les particuliers, les professionnels de la sécurité multiplient les promesses. Certains vont même jusqu’à confier leur maison à des inconnus, chargés de l’occuper pendant leur absence. Lifting : la nouvelle obsession des jeunes Chez les jeunes, la pression de l’image n’a jamais été aussi forte. À coups de selfies et de filtres sur Snapchat ou Instagram, une génération entière s’habitue à des visages parfaits, et veut désormais les reproduire dans la réalité. Résultat : les moins de 35 ans sont devenus les premiers clients des chirurgiens esthétiques. Certaines interventions peuvent coûter plusieurs milliers d’euros, mais les patientes sont prêtes à casser leur tirelire pour gagner quelques années… ou quelques likes. Enquête sur une génération qui veut rester jeune, avant même d’avoir vieilli. Château Belmar : du rififi dans les vignes Investir dans le vin et allier passion et placement rentable, la promesse avait de quoi séduire. Pourtant, pour cent-cinquante épargnants, le rêve a viré au cauchemar. Derrière le projet “Château Belmar”, présenté comme un futur grand cru capable de rivaliser avec les plus prestigieuses appellations, se cacherait une vaste escroquerie. Plus de 7 millions d’euros ont été récoltés auprès d’investisseurs, souvent seniors, attirés par des avantages fiscaux et une rémunération en bouteilles. Train de vie fastueux, passé judiciaire chargé, le couple à l’origine du projet est aujourd’hui poursuivi pour escroquerie et fraude. Quels sont les dessous de ce placement qui a tourné au vinaigre ? Marrakech : le nouveau royaume des parcs aquatiques Soleil éclatant, toboggans géants, piscines à perte de vue et buffets à volonté, et si vous offriez à votre famille des vacances XXL sans vous ruiner ? Pour les ponts de mai et les vacances de Pâques, les parcs aquatiques font déjà rêver. Mais à Marrakech, l’expérience passe à la vitesse supérieure ! Hôtels avec toboggans spectaculaire, formule tout compris, activités non-stop : entre deux plongeons, partez flâner dans les souks, vibrez en quad dans le désert et savourez des soirées marocaines inoubliables. Le tout pour des prix souvent très attractifs. Confort, dépaysement et sensations fortes : le combo gagnant qui séduit de plus en plus de familles. Alors, prêts à craquer pour ces vacances nouvelle génération ?