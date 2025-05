66 minutes Séoul, la capitale qui fascine les Français

Lire la vidéo

Diffusé le 18/05/2025

Direction la Corée du Sud. Séoul est une capitale qui fascine les Français. Une immense métropole de dix millions d’habitants, cinq fois la population de Paris et qui allie technologies de pointe et traditions. Les gratte-ciels ultra modernes y côtoient les maisons traditionnelles. 2 500 Français vivent à Séoul. Vous découvrirez ces expatriés qui sont restaurateurs, mannequins, chefs d’entreprise dans l’importation de produits français ou dans la cosmétique coréenne. Plongée dans l’art de vivre à la sud-coréenne et dans l’effervescence permanente de Séoul.