66 minutes Concours Lépine : des inventeurs de génie ! / Le smash burger écrase tout / La face cachée du travail dissimulé / Prix des carburants : le casse-tête des vacances / Frelon asiatique : ennemi public numéro un des beaux jours

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Diffusé le 17/05/2026

Concours Lépine : des inventeurs de génie ! Le stylo à bille, la cocotte-minute ou le jeu des 1000 bornes sont nés ici. Depuis cent-vingt-cinq ans, le Concours Lépine fait émerger des inventions qui changent nos vies. Cette année encore, des dizaines de créateurs dévoilent leurs idées les plus folles à Paris. Objets révolutionnaires, trouvailles bluffantes, innovations solidaires : plongée dans les coulisses du génie français. Le smash burger écrase tout C’est le nouveau produit star de la street food : le smash burger. Un sandwich au steak coupé finement, croustillant et tendre à la fois. À en croire les spécialistes du genre, le smash burger serait meilleur que la version classique. Et il gagne même les cuisines des restaurants étoilés ! Reportage sur le succès français de cette folie gourmande « made in USA ». La face cachée du travail dissimulé Chaque année en France, le travail dissimulé représente un manque à gagner estimé à 10 milliards d'euros pour les finances publiques. Un phénomène qui touche de nombreux secteurs d'activité : restauration, commerce, aide à la personne, bâtiment ou encore emplois saisonniers. Derrière cette réalité économique, des conséquences concrètes pour toutes les parties concernées. Les travailleurs non déclarés se retrouvent privés de toute protection sociale, les employeurs, quant à eux, s'exposent à des sanctions pénales et financières sévères. Prix des carburants : le casse-tête des vacances Tensions internationales, prix du pétrole qui s'affole, billets d'avion qui s'envolent, préparer ses vacances d’été n’a jamais été aussi compliqué. Avion ou voiture ? Réserver maintenant ou attendre que ça se tasse ? Espagne, Grèce ou France ? Résultat : les agences de voyage croulent sous les appels de clients désorientés. Des familles se retrouvent à tout recommencer après une annulation de dernière minute. Et pendant ce temps, les prix continuent de grimper. Bonne nouvelle : les solutions existent, et elles sont parfois là où on ne les cherche pas. Frelon asiatique : ennemi public numéro un des beaux jours Ils envahissent les jardins, tournent autour des repas d’été et sèment la panique jusque sous les toits des maisons. En 2026, jusqu’à 700 000 nids de frelons asiatiques pourraient être recensés en France. Désinsectiseurs perchés à vingt mètres de haut, pièges artisanaux, solutions à petits prix, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour protéger sa famille, ses animaux et ses ruches avant que l’été ne vire au cauchemar.