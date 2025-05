66 minutes Running, performance et… drague / Immobilier : propriétaires de plus en plus jeunes / Ces Français qui nourrissent New York

Diffusé le 25/05/2025

Running, performance et… drague Les sportifs en sont accros et cette appli est un phénomène mondial : Strava. A son lancement en 2009, elle ne s’adressait pourtant qu’aux sportifs du dimanche. Depuis, elle a changé de dimension avec plus de 135 millions d’utilisateurs dans 190 pays et une cinquantaine d’activités recensées. Parmi elles, la plus recherchée est bien sûr la course à pied. Rythme cardiaque, trajet, distance parcourue, vitesse, etc... Toutes les performances sont enregistrées et peuvent être affichées pour battre des records, se mesurer aux autres. Et plus si affinités ! En marge de sa vocation première, Strava devient en effet une plateforme de rencontres amoureuses. Un réseau social pour sportifs qui témoigne également de l’obsession de nos sociétés pour la performance : tout est fait pour impressionner son réseau, quitte à payer des inconnus pour courir à votre place ! Gare toutefois au partage massif des données personnelles… dont même des chefs d’Etats ont fait les frais. Enquête sur la « Strava mania ». Immobilier : propriétaires de plus en plus jeunes Devenir propriétaire avant d’avoir 30 ans… un rêve qui semble irréalisable. Pourtant, en 2023, plus d’un quart des crédits immobiliers accordés l’ont été à des jeunes de moins de 30 ans. Pour nombre d’entre eux, il ne s’agit pas de financer leur résidence principale mais d’acheter une petite surface à louer, tout en restant le plus longtemps possible chez leurs parents. Objectif de cette stratégie maligne : limiter les charges et ainsi se constituer un apport. Le début de la fortune parfois ! Quand l’immobilier, valeur sûre pour l’écrasante majorité des Français, l’est aussi pour les jeunes : plongée dans les bons plans d’investissement de ces nouveaux propriétaires. Ces Français qui nourrissent New York Et si la capitale de la gastronomie française n'était pas Paris mais… New York ? « Big Apple », son surnom, voit exploser des nouveaux talents formés en France et prêts à satisfaire l’appétit de cette mégalopole américaine. Des chefs, des pâtissiers, des boulangers, des œnologues, des producteurs, des artisans… Tous Français et surtout tous reconnus pour leur savoir-faire unique. New York, ville en plein essor avec ses nouveaux quartiers, compte environ 80 000 Français. la « French touch » du luxe et de la cuisine se concentre dans le quartier d’East End. Restaurants et boulangeries-pâtisseries tenus par nos compatriotes pullulent sur la Cinquième Avenue. New York, ville aux 31 000 restaurants, compte 155 « tables » françaises dont 18 inscrites au guide Michelin. Des classiques, des modernes, et des inclassables. Alors qui sont ces Frenchies qui nourrissent New York ? Leur « modèle » à tous : Daniel Boulud, un Lyonnais aux douze restaurants à Manhattan dont trois étoilés et qui nous a ouvert ses cuisines. Rencontres gourmandes avec ceux qui font rayonner la gastronomie française de l’autre côté de l’Atlantique.