66 minutes Palace princier à Monte-Carlo

Lire la vidéo

Diffusé le 25/05/2025

Un palace mythique nous a exceptionnellement ouvert ses portes : l’Hôtel de Paris à Monaco. Un établissement en pleine effervescence à l’heure de lancer sa saison. Le traditionnel Grand Prix de Formule 1 l’a plongé cette semaine dans une ambiance encore plus électrique. Avec ses 206 chambres et suites et ses quatre restaurants dont deux étoilés, l’Hôtel de Paris est le temple du luxe à la monégasque. Transformer le hall en marché provençal, à la demande d’un client, veiller à chaque détail dans une suite de 830 m2 (dont une terrasse de 300 m2) à 60 000 euros la nuit ou encore organiser un défilé haute-couture en un temps record. Vous verrez comment les équipes relèvent des défis de chaque instant pour satisfaire leur très prestigieuse clientèle. Immersion dans un palace où aucune mission n’est impossible.