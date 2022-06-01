66 minutes Attention, pickpockets ! / Millimetro : le barbier des stars / Doublette : ils roulent avec votre plaque / Les rois de la plancha ont leur coupe du monde

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Diffusé le 24/05/2026

Attention, pickpockets ! Téléphone subtilisé dans le métro, portefeuille envolé sur le Champ-de-Mars, papiers disparus en un éclair : chaque année, des dizaines de milliers de vols à la tire sont recensés dans la capitale. Les touristes ne sont pas les seuls visés. Et les voleurs, eux, n'ont jamais été aussi organisés. Face au fléau, certains ont décidé de ne plus attendre. Christian traque les pickpockets en caméra cachée, les asperge de peinture ou de spray au poivre, mais ses méthodes frôlent la ligne rouge. Bonne nouvelle : se protéger est possible. Sacs sécurisés, portefeuilles blindés, sacoches brevetées, le marché de l’antivol en plein boom. Millimetro : le barbier des stars Il manie les ciseaux comme d'autres le ballon. À 25 ans, Kevin Lima, alias Millimetro, est devenu le barbier le plus courtisé des vestiaires et du rap français. Dans les hôtels de luxe et les villas privées, c'est lui qu'on appelle quand l'image compte autant que la performance. Désiré Doué, Vitinha, des stars du rap, autant de personnalités qui ornent désormais son carnet d'adresses. Autodidacte issu d'une famille modeste de Seine-et-Marne, il a ouvert trois salons en trois ans, raflé plusieurs titres en compétition et lancé sa propre académie de formation. Doublette : ils roulent avec votre plaque Excès de vitesse, stationnements illicites, péages impayés, et pourtant, vous n'étiez pas là. C'est le cauchemar que vivent des milliers d'automobilistes français, victimes d'une arnaque en pleine explosion : la « doublette ». Le principe est simple : copier la plaque d'un autre véhicule pour rouler incognito, échapper aux radars et aux contrôles. La facture, elle, tombe sur l'innocent. Le phénomène prend une ampleur inquiétante : plus de 20 000 cas recensés l'an dernier par la gendarmerie. Les rois de la plancha ont leur coupe du monde Soleil, convivialité et cuisine saine : la plancha a conquis les terrasses françaises. Près d'un Français sur trois en possède désormais une et le marché dépasse les 350 millions d'euros par an. Dès les premiers rayons, les ventes s'envolent en magasin comme sur internet où certains modèles atteignant plus de 2 000 euros. Le Marquier, entreprise pionnière des Pyrénées-Atlantiques, défend fièrement son savoir-faire français. Et pour imposer la plancha comme un véritable art culinaire, la marque va encore plus loin : elle organise son propre championnat du monde à Hossegor, dans les Landes.