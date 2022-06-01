66 minutes La vache, nouvelle star des Français / Enfants en danger : révélations sur les dérives du périscolaire /Olivier Goy, le combat d'une vie / Quand les bars deviennent des mini-stades / Déclarés morts… mais bien vivants !

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Diffusé le 31/05/2026

La vache, nouvelle star des Français On en compte seize millions sur le territoire, soit une vache pour quatre habitants. Longtemps cantonnées aux pâturages, les voilà devenues les nouvelles « chouchoutes » des Français. Stars des réseaux sociaux, animaux de compagnie tendance, partenaires de balades insolites, les vaches s'invitent partout. Elles deviennent même un placement financier original, avec un rendement supérieur au Livret A ! Et inspirent des loteries grandeur nature qui font fureur dans les campagnes… Enfants en danger : révélations sur les dérives du périscolaire Ils y laissent leurs enfants chaque jour, persuadés qu’ils sont entre de bonnes mains. Mais les parents savent-ils toujours ce qui se joue derrière les portes des centres périscolaires. Parfois une sombre réalité se dessine : personnels recrutés sans diplôme, encadrement défaillant, accidents à répétition. Dans plusieurs cas, des plaintes parlent de faits graves sur des enfants en bas âge, relançant le débat sur la sécurité et la formation des animateurs. Grâce à une infiltration inédite, « 66 Minutes » lève le voile sur ces zones d’ombre. Témoignages bouleversants de maltraitances et de négligences, enquête sur un univers où la sécurité des enfants n’est pas toujours une priorité. Olivier Goy, le combat d'une vie Diagnostiqué de la maladie de Charcot il y a six ans, Olivier Goy défie les pronostics. Devenu l'un des visages de la lutte contre cette maladie incurable, cet entrepreneur français s'est lancé dans un combat hors norme : convaincre les plus grands de financer la recherche. Direction la Silicon Valley, où les géants de la tech veulent le rencontrer. Un voyage hors du commun que nous avons suivi en exclusivité. Le portrait d'un homme dont le regard brillant défie la maladie. Quand les bars deviennent des mini-stades À l'approche de la Coupe du Monde, les bars sportifs se préparent à un afflux record de clients. Et pour les attirer, chacun rivalise d'ingéniosité… Écrans géants, sons immersifs, gradins sur mesure, certains transforment leur établissement en véritable stade miniature, avec parfois plusieurs centaines de places et des dispositifs spectaculaires. Une tendance qui séduit de plus en plus de supporters, prêts à délaisser leur canapé pour vivre les matchs comme s'ils y étaient. Comment les bars deviennent-ils les nouveaux stades de la Coupe du Monde ? Déclarés morts… mais bien vivants ! Chaque année en France, des dizaines de personnes sont déclarées mortes alors qu'elles sont encore bien vivantes. Erreurs d'état civil, homonymies, fraudes : les causes varient, les conséquences sont terribles. Radiation de l'assurance maladie, annulation des papiers d'identité, blocage des comptes bancaires, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et pour réapparaître officiellement, le parcours est long, coûteux, parfois interminable…. Un combat absurde pour prouver chaque jour qu'on est encore en vie.