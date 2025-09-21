66 minutes Yachts XXL : toujours plus grands, toujours plus beaux

Lire la vidéo

Diffusé le 21/09/2025

Yachts spectaculaires, voiliers d’exception, catamarans futuristes, chaque année, le Yachting Festival de Cannes (Alpes-Maritimes) réunit les plus beaux bateaux du monde, dans un décor de carte postale. Un univers de luxe, mais pas que. Car derrière les coques brillantes, ce salon est peuplé de personnages inattendus et de belles surprises. Anthony et Carole, couple débrouillard venu sans invitation ni carnet de chèques ne raterait ce salon pour rien au monde. Leur rituel ? Se faufiler entre les pontons, repérer un vendeur sympathique… et tenter de monter à bord. Chaque visite est une victoire, chaque regard un émerveillement. Pas besoin d’être millionnaire pour rêver en grand. Il y a aussi Foulques, figure incontournable du port. Depuis vingt ans, ce courtier vend et cherche des yachts pour des clients fortunés. Cette année, faute de place officielle, il embarque ses acheteurs sur son propre bateau, direction le large pour visiter ses deux pépites : un yacht à 700 000 euros et un autre à 3,5 millions. Négociations à fleur d’eau, carnet d’adresses affûté, et sens du théâtre, Foulques transforme chaque vente en aventure. Plus loin, un autre rêve prend forme. Celui de Franck David, ancien champion olympique de Planche à Voile, qui dévoile son catamaran ModX : 100 % électrique, à ailes rétractables, luxueux et visionnaire. Un pari audacieux pour révolutionner la plaisance de demain. Et puis il y a les artisans. Dylan et Christelle vendent d’incroyables scooters sous-marins à 690 euros, Agnieszka et Frédéric brodent coussins et vaisselle sur mesure. À Cannes, on croise sur les quais des fortunes, des créateurs, des rêveurs. Et parfois, la magie opère.