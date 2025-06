66 minutes Chez Colette, le bouchon paillote / Guinguettes et villages : la France en fête

Lire la vidéo

Diffusé le 15/06/2025

Chez Colette, le bouchon paillote C’est un rêve un peu fou que réalise un restaurateur de l’Hérault. Joël Ortiz est à la tête, depuis trente ans, de la Voile Bleue, une paillote mythique de la Grande-Motte. Son nouveau défi : ouvrir cet été un bouchon lyonnais sur la plage. Quenelles, tripes et saucisson brioché à déguster en bord de mer. Pas banal ! D’autant que Joël Ortiz a seulement six semaines pour tout créer. Comment vont-ils, avec son fils Lucas, aménager le site, recruter l’équipe, établir une carte généreuse ? Et faire de ce nouveau lieu une attraction ? Nous étions à l’ouverture de Chez Colette le weekend dernier. Immersion dans un bouchon lyonnais, les pieds dans l’eau. Guinguettes et villages : la France en fête Cet été, vous ferez peut-être la fête à la campagne. Les banquets, bals, et autres guinguettes séduisent de nouveau, loin des discothèques et bars branchés des centres-villes. Les villages attirent une nouvelle génération de citadins, en quête d’authenticité et de tradition. Des “rois de la fête” transforment, un peu partout en France, de petites communes en impressionnants lieux de célébrations. La star de cette ruralité branchée : Patrick Sébastien. L’ancienne vedette de la télévision anime désormais le cœur des villages. Plongée dans une France en fête.