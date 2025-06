66 minutes Hérault : l’été sera show

Diffusé le 29/06/2025

La Grande-Motte, le Cap d’Agde, Palavas-les-Flots, et bien d’autres : les stations balnéaires de l’Hérault ne désemplissent pas pendant l’été. Chaque mois de juin, ce département se métamorphose pour accueillir les sept millions de touristes qui déferleront sur ses côtes. Ce littoral, surnommé la Riviera du Languedoc, est le théâtre d’une intense guerre des paillotes : toutes tentent de proposer la carte la plus attractive et l’ambiance la plus festive. Une bataille qui s’étend aux établissements haut de gamme qui misent, eux, sur l’arrière-pays et la magie de la pinède. Du familial, du luxueux et… un cadre magnifique. Le charme authentique de l’Hérault sert ainsi de décor à la nouvelle série de M6, « Nouveau jour ». Un feuilleton qui nous a ouvert ses coulisses de tournage. Immersion et rencontres avec les « Hérault de votre été ».