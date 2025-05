66 minutes Grands buffets: repas de fêtes à volonté

Diffusé le 22/12/2024

C’est un restaurant unique en son genre qui savoure son succès depuis trente-cinq ans : les Grands buffets de Narbonne (Aude). Il faut y réserver un an à l’avance pour pouvoir profiter d’un menu gastronomique à volonté, pour une soixantaine d’euros. Tournedos au foie gras, fontaine de homard, plateau d’une centaine de fromages… cet établissement à la formule « illimitée » a été fondé par Louis Privat, un homme généreux et inventif. Nombre de clients choisissent d’y réveillonner, même avec un peu d’avance ! C’est également une idée de cadeau à deux jours du réveillon de Noël ! 45 employés en cuisine, 460 places assises, près de 350 000 clients par an, immersion dans le restaurant au plus gros chiffre d’affaires de France.