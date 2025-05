66 minutes Londres, royaume du shopping de fin d’année

Diffusé le 29/12/2024

Chaque 26 décembre, c’est le coup d’envoi des soldes d’hiver à Londres. Un lendemain de fêtes effervescent ! C’est le célèbre « Boxing day », une tradition enracinée dans la culture britannique. Une journée qui est d’ailleurs fériée au Royaume-Uni. A l’origine, il s’agissait de faire preuve de charité en offrant des cadeaux aux plus démunis… Mais aujourd’hui, c’est une journée dédiée à la consommation. A prix cassés ! Parmi les quatre millions de personnes qui font ce jour-là du shopping, de nombreux Français qui n’hésitent pas à traverser la Manche pour faire de bonnes affaires. Pour certains, c'est un aller-retour express en une seule journée, en bus depuis la France. Pour les expatriés, c'est LE jour à ne pas manquer lorsqu'on vit à Londres. Pour les commerçants, y compris des Français, c'est l’occasion de liquider les stocks. Et les remises sont très alléchantes : -50, -60 et jusqu’à -70% ! Plongée dans la journée londonienne la plus folle de l’année.