66 minutes Ducasse : l’excellence pour les fêtes

Diffusé le 29/12/2024

C’est le chef le plus étoilé du monde. Un mythe à la créativité hors norme et aux succès international. Alain Ducasse, 68 ans, vous propose une immersion exceptionnelle dans son univers. En cette fin d’année, la féérie, on la trouve dans ses menus, ses bûches, ses entremets. Il vous ouvre les portes de sa manufacture de chocolat et vous invite dans le secret de ses cuisines, au Meurice, le palace parisien où il a deux étoiles. Nous avons pu y suivre l’élaboration de son prestigieux menu de fêtes.