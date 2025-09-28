66 minutes Intersport : il rêve de détrôner Décathlon

Intersport est aujourd’hui le plus gros vendeur de textile en France, toutes enseignes confondues, devant les géants de la mode et même les marques de prêt-à-porter traditionnelles. Un exploit pour cette enseigne née il y a un siècle pour équiper… les scouts ! Longtemps cantonné à l’univers du sport, Intersport change de look. Dans ses magasins, la moitié de la surface est désormais consacrée à la mode : leggings, sweats, baskets, jeans, doudounes, des vêtements pensés autant pour bouger que pour le quotidien. Et pour attirer un public plus large, l’enseigne mise sur des partenariats solides avec des marques stars comme Nike, Adidas, Levi’s ou Puma. En septembre, mois stratégique des bonnes résolutions, les ventes explosent : baskets pour la salle de sport, tenues de running ou de foot au moment des inscriptions dans les clubs. Intersport sait capter cette demande et soigne ses prix. Côté mobilité douce, le vélo Crossover de la marque maison Nakamura, redesigné et made in France, cartonne. Moitié VTT, moitié vélo de ville, il est pensé pour monsieur et madame Tout-le-monde. Dans ce reportage, immersion dans les coulisses d’un géant du commerce qui avance à toute vitesse, entre tenues de sport, mode du quotidien et stratégie musclée pour tenter de doubler Décathlon sur la ligne d’arrivée.