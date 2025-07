66 minutes Eze, paradis perché

Diffusé le 06/07/2025

C’est l’un des villages les plus pittoresques des Alpes-Maritimes. Situé entre Monaco et Nice, Eze est l’un des plus beaux villages de France. Très prisé des touristes, le village dispose d’une vue imprenable à 180 degrés sur la mer Méditerranée. Et s’il est tant aimé des locaux et des touristes, c’est parce qu’il représente le charme de la Côte d’Azur avec un côté ultra luxe. A l’instar de l’hôtel 5 étoiles Chèvre d’or, avec sa piscine à flanc de falaise et ses suites select. L'établissement tout juste rénové et son restaurant, sont une référence dans la région. Mais Eze est également connu pour ses lieux atypiques, comme son jardin botanique à 430 mètres au-dessus de la mer, parmi les plus beaux de France, qui dispose de plantes issues des cinq continents. Les habitants ne quitteraient ce paradis perché pour rien au monde et les biens s’arrachent aujourd’hui à prix d’or. Partez à la découverte de ce lieu qui réserve de nombreuses surprises.