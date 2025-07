66 minutes Espagne : la côte qui ensoleille les Français

Diffusé le 06/07/2025

C’est l’une des destinations estivales préférées des Français : la Costa del Sol, perle de l’Andalousie. Ses cent-cinquante kilomètres de littoral, entre montagnes et eaux turquoise, en font un paradis pour touristes. L’an dernier, plus d’un million et demi de Français l’ont visité, séduits par la nourriture, la culture et l’art de vivre andalous. Mais cette région, de Malaga à Marbella, est aussi un eldorado pour ceux qui ont choisi de s’y installer. Qu’ils soient restaurateurs, gérants de camping ou agents immobiliers, ils profitent des trois-cents jours de soleil par an de cette Costa del Sol. Rencontre avec ces nombreux Français qui ont posé leurs bagages sur une côte qui porte parfaitement son nom.