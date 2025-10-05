66 minutes Stars et strass : dans les coulisses du rêve / Jeux-concours : la nouvelle ruée vers les cadeaux / Tavernes : quand l’Alsace régale la France

Diffusé le 05/10/2025

Stars et strass : dans les coulisses du rêve Paillettes, projecteurs, tapis rouge… le défilé L’Oréal est bien plus qu’un simple événement mode. C’est un rêve devenu réalité pour quelques privilégiées. En coulisses, quelques chanceuses ont remporté le droit de se faire maquiller par les pros de la marque. Teint lumineux, regard intense, lèvres parfaites, le temps d’un instant, elles deviennent les stars du jour. Devant leurs yeux, le rêve continue : Eva Longoria fait une entrée remarquée, suivie de la chanteuse Charlotte Cardin, sublime, qui fait tourner toutes les têtes. Autour du podium, des centaines de fans espèrent approcher leurs icônes ou décrocher une place au plus près du show. Ici, la beauté se vit, se partage, se célèbre. Des visages émerveillés, des émotions sincères, des étoiles plein les yeux, le rêve L’Oréal, c’est aussi ça : faire briller toutes les femmes, qu’elles soient en coulisses, dans le public ou sous les projecteurs. Parce qu’elles le valent bien ! Jeux-concours : la nouvelle ruée vers les cadeaux Des week-ends en famille, des smartphones, des bons d’achat, des soins bien-être ou même des vacances de rêve… et si tout cela pouvait être gagné, sans rien dépenser ? En France, plus de 100 000 jeux-concours sont organisés chaque année. À la radio, en ligne, en supermarché ou sur les réseaux sociaux, les bons plans sont partout. A condition de savoir où chercher et comment jouer ! Morgane, infirmière et mère de famille joue tous les jours pour tenter d’améliorer le quotidien de ses enfants. Steve, lui, est devenu pro du clic : il gagne… et fait gagner les autres grâce à son site. Mélanie, novice chanceuse, découvre un séjour féérique, entièrement offert. Et derrière ce monde de cadeaux, des professionnels organisent, valident et développent un business aussi discret que lucratif. Mais alors, comment augmenter ses chances ? Quelles sont les méthodes des plus grands gagnants ? Certains en ont fait un métier, d’autres un véritable mode de vie. Astuces, pièges à éviter, coulisses : les pros vous dévoilent tous leurs secrets. Et si, cette fois, c’était vous qui gagniez ? Tavernes : quand l’Alsace régale la France Nappes à carreaux, vaisselle en grès, plats mijotés avec amour, les Winstubs, ces tavernes alsaciennes à l’âme authentique, opèrent un retour inattendu et savoureux. Jadis boudées, elles refont surface et séduisent une nouvelle génération, bien au-delà des frontières de Strasbourg (Bas-Rhin). Choucroute, baeckeofe, spaetzle, jambonneau, tous ces plats généreux et réconfortants retrouvent leur place sur nos tables, servis dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une cuisine simple, familiale et qui fait du bien. Pendant des années, les Tavernes de Maître Kanter ont porté haut ces saveurs dans toute la France, avant de quasiment disparaître. Aujourd’hui, une nouvelle vague de passionnés ravive cette tradition oubliée, de Lyon (Rhône) à Vannes (Morbihan), en passant par les grandes villes. C’est un vent d’Est qui souffle sur nos assiettes. Et il sent bon le terroir, la mémoire et la gourmandise. Les Winstubs n’ont pas dit leur dernier mot. Elles reviennent. Et elles régalent.