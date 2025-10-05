66 minutes Foire de Marseille : 100 ans de passion

Diffusé le 05/10/2025

La Foire de Marseille (Bouches-du-Rhône), c’est bien plus qu’un salon : c’est un concentré de bonne humeur, de saveurs du Sud, et de petits miracles économiques. Pendant dix jours, des milliers de visiteurs viennent y chercher l’affaire du siècle, un plat qui réchauffe ou une idée qui change une vie. Fidji et Prescillia, deux sœurs de Toulon dans le Var, espèrent que la foire leur permettra changer de vie. Leur marque de vêtements, “Côté Sud Est”, rend hommage à leur région, avec des tee-shirts imprimés à la demande, sur place. Une première vitrine pour leur rêve d'entrepreneuses. Du côté des affaires XXL, la foire est aussi un enjeu capital pour les vendeurs de piscines. Alliance Piscines espère écouler jusqu’à 160 bassins d’entrée de gamme, tandis que Diffazur joue la carte du rêve avec ses piscines-lagons en béton, jusqu’à 50 000 euros pièce. Entre techniques de vente et sourires millimétrés, la guerre des bassins est lancée. Et puis il y a Dominique, 74 ans, ancien coiffeur reconverti inventeur. Il y a investi 200 000 euros pour lancer sa brosse “Winnerbrush”, sans poils, en bambou, et qui promet des brushing express. Placé parmi les camelots, il va devoir apprendre à vendre, convaincre… et résister à la cadence. À Marseille, la Foire a toujours le dernier mot : celui du panache, de la débrouille et du soleil.