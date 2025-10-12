66 minutes Arras : au cœur du plus vieux marché de France

Diffusé le 12/10/2025

Chaque samedi matin, le cœur d’Arras, dans le Pas-de-Calais, bat au rythme de son marché, le plus ancien de France. Une tradition séculaire qui résiste au temps et continue de faire vivre toute une ville. Ce Grand Format vous propose une immersion au fil des allées de ce marché pas comme les autres, véritable théâtre de la vie locale. Avant même le lever du soleil, Abdellah, le placier, est déjà sur le pont. Entre rires, coups de stress et poignées de main, il veille à ce que chacun trouve sa place. Autour de lui, des personnages attachants font vivre ce rendez-vous hebdomadaire incontournable. Il y a Freddy, le boucher-charcutier passionné, qui prépare avec amour ses andouillettes d’Arras et son tout nouveau pâté à la chicorée. Pour lui, le marché, c’est la moitié de son chiffre d’affaires… et 100 % de son énergie. Plus loin, Denis et sa fille Mylène, duo complice et généreux, récoltent leurs pommes de terre à la ferme avant de les offrir à prix malin aux habitués du samedi. Tranches de vie, bons produits, et beaucoup d’humour. Les fromages sont aussi à l’honneur, avec Séverine et ses cent-trente références régionales, dont le T’chiot Biloute, ou encore Virginie, sacrée championne du monde des fromagers, qui affine ses trésors dans les caves de la citadelle. À quelques pas, Théa, prof en semaine et créatrice de bijoux fantaisie le week-end, partage un stand avec sa mère. Une histoire de transmission, de passion et de fierté locale. Dans ce reportage, les gestes se transmettent, les recettes se racontent, les sourires s’échangent. On y parle terroir, météo, fidélité des clients. Et surtout amour du métier. À Arras, le marché n’est pas un simple lieu de vente : c’est un art de vivre.