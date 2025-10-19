66 minutes Fléchettes : un jeu devenu phénomène / Coiffeurs : une guerre qui défrise / Alexandre Mazzia : un 3 étoiles au musée / Vols de pièces auto : le casse du siècle

Diffusé le 19/10/2025

Fléchettes : un jeu devenu phénomène Une cible, trois fléchettes. Et une ambiance survoltée ! Longtemps cantonné aux arrière-salles des pubs, ce jeu de précision connaît un véritable boom en France. Bars à fléchettes dernier cri, ambiance néons, ces nouveaux lieux branchés fleurissent partout sur le territoire. Les fléchettes peuvent aussi rapporter gros. Et faire des plus adroits des millionnaires. C’est d’ailleurs le rêve du seul Français capable aujourd’hui de vivre de sa passion. Il vient d’être sélectionné pour l’un des plus grands tournois mondiaux. Dans son grenier transformé en salle d’entraînement, il rêve de victoires et pourquoi pas, de décrocher le jackpot. Coiffeurs : une guerre qui défrise C’est un métier en crise : plus de 2 000 salons ont fermé leurs portes cette année, étranglés par les charges, les loyers et la baisse du pouvoir d’achat. Face à cette hémorragie, les coiffeurs traditionnels doivent faire face à une nouvelle concurrence redoutable. Les barbiers cartonnent et attirent de plus en plus de jeunes hommes. En parallèle, des coiffeuses s’installent chez elles, transforment leur garage en salon et cassent les prix pour fidéliser une clientèle de quartier. Alors pour s’en sortir, certains professionnels multiplient les stratégies. Il y a ceux qui baissent drastiquement leurs tarifs pour rester accessibles, ceux qui prennent la route dans des salons mobiles et vont directement à la rencontre des clients. Et ceux qui sortent le grand jeu en se transformant en véritables instituts de beauté avec soins, maquillage, extensions et technologies dernier cri. Alexandre Mazzia : un 3 étoiles au musée Trois étoiles au Guide Michelin, classé parmi les 100 meilleurs chefs du monde… et pourtant, il n’a jamais été aussi proche du grand public. À Marseille, Alexandre Mazzia relève un nouveau défi : proposer une cuisine inventive, raffinée et surtout accessible. Son nouveau restaurant, "Bouillant", un « bouillon » sauce marseillaise, installé au cœur du MUCEM, le célèbre musée. Et pas question de sacrifier la qualité : encornets farcis, tomates kefta, tarte au chocolat fumé… chaque plat est un concentré de créativité et de saveurs. Vols de pièces auto : le casse du siècle C’est une mauvaise surprise que redoutent de plus en plus d’automobilistes : découvrir un matin sa voiture amputée de ses jantes, de ses phares ou de ses rétroviseurs. En France, un véhicule est attaqué toutes les trois minutes. Pourquoi un tel boom ? Parce que le prix des pièces détachées neuves explose : +15 % depuis 2022, avec des hausses allant jusqu’à +70 % pour certains phares, désormais vendus plus de huit-cents euros pièce ! Une aubaine pour les voleurs, qui peuvent proposer leurs larcins pour bien moins cher …