66 minutes Florence : ils vivent leur rêve italien

Diffusé le 19/10/2025

Et si la plus belle ville d’Italie devenait le décor de votre nouvelle vie ? Sous le ciel toscan, Florence attire de plus en plus de Français en quête de renouveau. Ici, on ne court plus après le temps, on le savoure. A la place des bouchons du matin, on se balade à vélo le long des rives de l’Arno, le café à emporter est remplacé par un espresso savouré au comptoir et les week-ends au centre commercial par un marché de producteurs sous les arcades. Dans ce décor idyllique, une nouvelle génération de Français a posé ses valises. Ils sont jeunes pâtissiers en apprentissage, enseignants fraîchement débarqués, artisans passionnés ou entrepreneurs inspirés. Tous ont fait le pari de tout recommencer ici, à Florence, portés par l’envie de vivre autrement. Mais derrière les façades ocres et les volets verts, la réalité n’est pas toujours simple : loyers élevés, salaires plus bas, barrière de la langue… Il faut s’adapter, apprendre, s’intégrer. Pourtant, tous racontent la même chose : une fois installés, difficile de repartir.