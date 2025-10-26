66 minutes Mondial du pain : enfin la coupe à la maison ?

Lire la vidéo

Diffusé le 26/10/2025

Et si le pays de la baguette reprenait enfin sa couronne ? À Nantes, en Loire-Atlantique, dix-neuf équipes venues du monde entier s’affrontent au Mondial du Pain. Depuis dix ans, les équipes asiatiques dominent le classement. Chine, Taïwan, Japon… elles raflent tout, jusqu’à éclipser la France sur ses propres terres. En 2023, les tricolores ont terminé deuxièmes. Cette année, Aurélien, Louis et leur coach Thomas veulent laver l’affront. Entre la rigueur asiatique et l’âme artisanale française, deux visions vont s’affronter. Dans les coulisses, le stress est à son comble : fours capricieux, moules fondus, pièce instable… les Français jouent leur titre à la minute près. Et pendant que les familles croisent les doigts dans les gradins, le jury international observe, tranche, et note. Qui sera sacré meilleur boulanger du monde ? Un duel à haute température où le pain devient une œuvre d’art … et un enjeu national.