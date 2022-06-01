66 minutes Français à San Francisco : la nouvelle ruée vers l’or

Diffusé le 08/02/2026

Ils ont tout quitté pour tenter leur chance au bout du monde. Claude, chef étoilé parti de Quimper, régale la Silicon Valley dans un immeuble entièrement dédié à la gastronomie. Arnaud, startupper visionnaire, veut prolonger la vie grâce à l’intelligence artificielle. Liam, barman à succès, a fait du Paname le QG des nuits françaises à North Beach. Et Marylène, agent immobilier de Nice, vend des biens à plusieurs millions sur les hauteurs de la baie. À San Francisco, ces Français vivent à fond le rêve californien mais l’envers du décor est plus sombre. La ville a souffert : explosion des prix, hypertaxation, services municipaux en crise, insécurité grandissante. Entre réussite éclatante et défis quotidiens, ce reportage dresse le portrait de Français ambitieux dans une ville qui fascine autant qu’elle divise.