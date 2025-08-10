66 minutes Gordes, le plus beau village du monde

Diffusé le 10/08/2025

Direction la Provence, à la découverte du plus beau village du monde. Situé dans le parc naturel du Luberon, Gordes s’est vu décerner, en 2023 ce titre par un prestigieux magazine touristique américain. Ce joyau perché sur un piton rocheux dans les Monts de Vaucluse se distingue par son architecture médiévale qui compte plusieurs monuments classés et par sa nature somptueuse où cohabitent carrières d’ocre et immenses champs de Lavande. Un petit paradis où l’on cultive l’art de vivre sous toutes ses formes : hôtellerie 5 étoile, restauration, artisanat… Alors que l’hiver le village compte seulement 2 000 habitants, en pleine saison il attire jusqu’à 25 000 touristes par jour !