66 minutes Grand luxe et raffinement : un 5 étoiles au sommet

Diffusé le 21/12/2025

À Courchevel, station star de la Savoie dans les Alpes, un nouvel hôtel de luxe s’apprête à ouvrir ses portes. Sans faire de bruit. Son nom : Maya Hôtel. Un établissement qui propose seulement quatorze suites, pensé pour une clientèle triée sur le volet, qui cherche le meilleur du confort sans jamais être vue. Derrière sa façade discrète, tout a été conçu comme dans un palace : un majordome qui anticipe chaque besoin, un service d’étage capable de dresser une table digne d’un trois étoiles dans chaque suite, une équipe formée pendant des semaines aux codes du luxe extrême, du sourire d’accueil au pli parfait d’une serviette. À l’intérieur, chaque chambre est une bulle de sérénité : cheminée design, bois précieux, literie sur-mesure, système domotique invisible, et un dressing aussi grand qu’une chambre d’hôtel classique. Le tout baigné de lumière, dans une ambiance inspirée de l’art de vivre japonais. Côté détente, son spa haut de gamme a noué un partenariat exclusif avec une marque de soins venue du Japon, encore absente en France. Le restaurant, piloté par une équipe qui a déjà fait ses preuves à Palm Beach ou Dubaï, propose une carte asiatique ultraraffinée, avec un service en salle chorégraphié dans les moindres gestes. 66 Minutes a suivi les coulisses de ce lancement aussi discret qu’ambitieux : derniers réglages en cuisine, installation au millimètre d’œuvres d’art et d’éclairages soignés, chaque détail va compter.