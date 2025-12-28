66 minutes Grands buffets : repas de fêtes à volonté

C’est un restaurant unique en son genre qui savoure son succès depuis 35 ans : les Grands buffets de Narbonne (Aude). Il faut y réserver un an à l’avance pour pouvoir profiter d’un menu gastronomique à volonté pour une soixantaine d’euros. Tournedos au foie gras, fontaine de homard, plateau d’une centaine de fromages… cet établissement à la formule « illimitée » a été fondé par un homme généreux et inventif, Louis Privat. Nombre de clients choisissent d’y réveillonner avec un peu d’avance. C’est également une idée de cadeau à deux jours du réveillon de Noël. 45 employés en cuisine, 460 places assises, près de 350 000 clients par an. Immersion aussi festive que gourmande dans le restaurant au plus gros chiffre d’affaires de France.