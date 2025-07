66 minutes Grèce : la folie all inclusive

Diffusé le 13/07/2025

Immersion, en Grèce, au cœur d’un hôtel « all inclusive ». Les formules « tout compris » n’en finissent plus de séduire. Et particulièrement les touristes français. Ces formules, développées par le Club Med depuis les années 1950, sont en plein essor depuis la fin de la crise sanitaire. Vous découvrirez les coulisses d’un hôtel grec qui vous promet des vacances de rêve… à prix cassés. Une semaine pour deux personnes, vol inclus, coûte un peu moins de 1 500 euros. Plus question ensuite de sortir sa carte bancaire. Repas, boissons, sport et activités, tout est inclus. Avantages : tout est organisé et le budget est maîtrisé. Evidemment, en coulisses, les équipes s’affairent pour former les saisonniers, assurer l’animation et la préparation de plus d’un millier de repas par service. Parmi ces saisonniers, plusieurs Français. Aucun imprévu ne doit compromettre le séjour des clients. Des clients d’autant plus exigeants qu’ils ont payé une bonne fois pour toute. Et pour tout… Plongée en Grèce, visitée par deux millions de Français en 2024, et immersion dans le monde sans limites du « all inclusive ».