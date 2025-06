66 minutes La revanche de l’appart’hôtel / Autoroute des vacances : la saison est déjà lancée

La revanche de l’appart’hôtel Vous séjournerez peut-être cet été dans un appart’hôtel… Longtemps perçu comme pratique mais un peu ringard, il se modernise et bénéficie de l’explosion des Airbnb. Il se situe en effet à mi-chemin entre l’hôtel classique et la location meublée. Et propose jusqu’à kitchenette, lave-vaisselle, lave-linge et service de ménage. Le confort donc, sans le stress et pour un prix équivalent : environ 150 euros la nuit pour une chambre de 20 m2. Les chaînes Appart'City, Adagio ou encore B&B Home gagnent du terrain, preuve du succès de cette offre. Un marché nourri tant par les touristes que par la clientèle « business ». Certains s’y installent même à l’année. Mais c’est surtout l’un des bons plans de vos vacances d’été. Décryptage d’une renaissance. Autoroute des vacances : la saison est déjà lancée Vous étiez des millions sur les routes à l’occasion du week-end de l’Ascension. Un week-end d’effervescence donc sur les aires d’autoroute. Le lancement, déjà, de la saison estivale ! On s’y restaure, on s’y repose, on y fait le plein d’énergie. Et pour les professionnels ? C’est tout l’inverse. Comment gérer l’affluence de dizaines de milliers d’automobilistes, assurer l’accueil, éviter toute pénurie de nourriture, gérer les dépannages et incidents ? Un casse-tête bien sûr. Vous allez plonger dans l’univers méconnu de ces lieux de passage. Deux sites emblématiques nous ont ouvert leurs portes : l’aire de Reims Champagne Sud, dont le directeur est le plus jeune de France, et celle du Viaduc de Millau (Aveyron), réputée pour son authenticité. Plongée dans la vie trépidante des travailleurs des aires d’autoroutes.