66 minutes La ville la plus folle de la planète

A la découverte de la plus grande ville du monde : Chongqing située dans le sud-ouest de la Chine. Sa superficie ? 82 000 km2, soit presque trois fois la Belgique. Sa population ? 32 millions d’habitants ! Plus que Tokyo au Japon ou Delhi en Inde. Tout cela dans une mégalopole futuriste et spectaculaire où les gratte-ciels s’étendent à perte de vue. Sur la route, certains échangeurs comptent cinq niveaux et une quinzaine de bretelles. A Chongqing, tout est hors norme. Quelques rares Français y vivent. Professeurs de français, créateurs de contenu, étudiants : ils vous offrent une immersion au cœur de la démesure chinoise.