66 minutes Le Mékong, mythique et envoûtant

Lire la vidéo

Diffusé le 10/08/2025

C’est un voyage de rêve, et même le voyage d’une vie : une croisière au fil du Mékong. Le navire « Indochine 2 », bateau de croisière à taille humaine, navigue sur ce fleuve envoûtant, du Vietnam au Cambodge. Une aventure inoubliable pour la cinquantaine de passagers. Traditions séculaires, délices culinaires, les étapes de cette exploration disent tout de cette croisière mythique : Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, la baie d'Along, Phnom Penh ou encore les majestueux temples d'Angkor. Un voyage où tout semble paisible. Mais en coulisses, l’équipage se démène. Il doit, de jour comme de nuit, répondre à toutes les demandes et faire face aux imprévus. Pour le personnel de bord, ce séjour paradisiaque est parfois loin d’être un long fleuve tranquille… Immersion au fil du Mékong.