66 minutes Le rêve américain d’un jeune basketteur français / Parcs aquatiques : la bataille de l’été

Le rêve américain d’un jeune basketteur français Un nouveau phénomène français en NBA ! Noa Essengue intègre à son tour la ligue de basket-ball la plus prestigieuse du monde. Repéré très jeune et formé en Allemagne, Noa Essengue réalise ainsi son rêve à tout juste 18 ans. Nous avons suivi pendant plusieurs semaines celui qui rêve de tracer le même sillon outre-Atlantique qu’un certain Victor Wembanyama. De ses derniers entraînements en Europe à l’effervescence de New York où s’est déroulée la fameuse cérémonie de la « draft », le prodige nous a ouvert ses portes, ses certitudes et ses quelques… doutes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a été sélectionné par la mythique équipe des Chicago Bulls, celle de la vedette du basket, Michael Jordan. Qui est ce jeune homme d’Orléans (Loiret) devenu une star en une soirée ? Plongée dans les coulisses d’un destin hors norme, celui d’un grand espoir du sport français. Parcs aquatiques : la bataille de l’été Piscines à vagues, bains à remous, rivière sauvage… les parcs aquatiques sont un passage obligé pour des millions de vacanciers, au cœur de l’été, en quête de fraîcheur et de fun. On en compte une trentaine en France. Alors pour lancer cette saison 2025, ces parcs n’ont rien laissé au hasard. Un nouveau toboggan spectaculaire, un accueil plus chaleureux, des activités toujours plus ludiques, tous les moyens sont bons pour remporter la bataille des parcs aquatiques. Quels sont leurs secrets pour vous séduire ? Plongée dans une guerre qui ne se livre pas seulement aux canons à eau.