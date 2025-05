66 minutes Mexico, au cœur de la joyeuse fête des morts

Mexico : la capitale mexicaine fascine, et notamment les Français ! Avec ses 20 millions d’habitants, c’est l’une des cinq agglomérations les plus peuplées au monde. Une mégalopole enivrante, où la célébration de la Fête des morts, début novembre, est un événement aussi joyeux qu’incontournable. Il attire chaque année des milliers de curieux. Parmi eux, de nombreux Français. Certains sont touristes, d’autres expatriés au Mexique. Nous avons suivi plusieurs d’entre eux entre traditions culturelles et folles festivités. Une immersion mexicaine au cœur de la fascinante Fête des morts.