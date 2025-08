66 minutes Phantasialand : le parc le plus fou d’Europe

C’est sans doute le parc d’attractions le plus original d’Europe. Phantasialand, comprenez le « pays des rêves », est situé à Brühl, en Allemagne, près des frontières belges et hollandaises. Créé en 1967, ce parc s’élève sur un site spectaculaire, niché dans une ancienne mine de charbon. Il promet une expérience unique pour les deux millions de visiteurs qui profitent chaque année de ses thèmes hors-normes. Ce joyau du tourisme de loisirs était le parc préféré d’un certain… Michel Jackson. Il faut dire que Phantasialand regorge de mondes dans lesquels toutes les aventures semblent possibles : le Berlin des années 1920, les pagodes sacrées de la Chine impériale ou encore une jungle moite et mystérieuse. Sensation et spectacles garantis ! Plongée dans un parc aux décors et à l’accueil haut de gamme.