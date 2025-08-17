66 minutes Plages, montagnes, luxe : le joyau Monténégro

Diffusé le 17/08/2025

Plages paradisiaques, montagnes sauvages, hôtels de luxe, marinas ultramodernes : à deux heures d'avion de Paris, le Monténégro connaît un boom touristique spectaculaire. Au point de devenir l’une des destinations préférées des voyageurs en quête d’authenticité et de luxe. Longtemps resté dans l’ombre de ses voisins italiens et croates, ce petit pays des Balkans fait désormais figure d’eldorado pour de riches investisseurs étrangers. En pleine expansion, il est devenu l’une des nouvelles capitales du tourisme haut de gamme. 2500 Français ont choisi de s’installer dans ce pays à peine plus grand que le département de la Gironde. Découverte d’une perle de l’Adriatique qui a hérité du surnom de « Saint-Tropez des Balkans ».