66 minutes Quand l’état frappe les criminels au portefeuille / Tupperware : le grand retour d’une marque culte / Le Ch’ti Roi des paninis en Inde / Cagnottes solidaires : la générosité fait des miracles !

Diffusé le 04/01/2026

Quand l’état frappe les criminels au portefeuille Frapper les voyous au portefeuille, c’est le choix qu’a fait l’état ces dernières années. De plus en plus fréquemment, des ventes aux enchères sont organisées avec les biens saisis lors des procédures pénales. Montres de luxe, vêtements de créateurs, voitures de sports et même des yachts. Objectif : renflouer les caisses de l’état grâce à ces avoirs criminels. Tupperware : le grand retour d’une marque culte En 2025, Tupperware renaît de ses cendres. Donnée pour morte, la marque iconique des boîtes en plastique relance la vente à domicile et retrouve le chemin du succès. À sa tête, un ancien cadre de la tech qui mise sur l’humain et l’impact social d’un réseau unique. 2 500 vendeuses et vendeurs repartent sur le terrain. Certaines avaient tout perdu, d’autres cherchaient un nouveau départ : toutes retrouvent confiance, indépendance… et chiffre d’affaires. Produits phares revisités, fabrication locale, matériaux écoresponsables et outils numériques, Tupperware se modernise sans renier ses fondamentaux. Les clientes répondent présentes et les réunions à domicile retrouvent leur ferveur. Le Ch’ti Roi des paninis en Inde C’est l’histoire improbable d’un Ch’ti devenu roi du sandwich en Inde. A 36 ans, Nicolas Grossemy a troqué son food truck contre un empire culinaire : 16 restos à Bangalore, 800 employés, 5 millions d’euros de chiffre d’affaires… avec des paninis ! Son arme secrète ? La French touch version cliché assumé : béret, moustache, serveurs façon garçons de café. Et ça cartonne ! Le Ch’ti qui régalait ses potes est devenu le fournisseur des millionnaires sans jamais oublier ses racines. Cagnottes solidaires : la générosité fait des miracles ! En ce début d’année, certaines histoires font du bien. Face aux coups durs, les Français répondent présents avec un outil simple mais puissant : les cagnottes solidaires. Sur Internet, des élans de générosité permettent de sauver une ferme, relancer un commerce ou reconstruire une maison détruite. Et l’année écoulée a été synonyme de joie pour certains Français. Des histoires simples, sincères, où la solidarité fait la différence. Malgré les difficultés, les Français prouvent qu’ils n’ont pas perdu leur cœur. En 2025, la magie de Noël a parfois pris la forme d’un clic et d’un élan collectif.