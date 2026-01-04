66 minutes Quand un palace se met sur son 31

À deux pas des Champs-Élysées, un palace emblématique de la capitale se prépare à vivre l’un de ses moments les plus intenses de l’année : le réveillon du 31 décembre. Derrière sa façade illuminée et son atmosphère feutrée, c’est une véritable ruche en effervescence qui compte faire vivre à sa clientèle internationale une soirée inoubliable, digne des plus grands films. Sapin monumental dans le hall, menus de gala concoctés par les cinq chefs de l’établissement, champagne millésimé, musiciens live et service aux petits soins, rien n’est laissé au hasard. Chaque détail compte. Car la magie doit opérer... sans le moindre faux pas. Dans les coulisses, les artisans de l’excellence sont à l’œuvre. Le chef pâtissier, virtuose du sucré, imagine un dessert d’exception, véritable œuvre d’art comestible, pour clore ce dîner d’exception. Le « butler », discret et indispensable, veille à chaque souhait des clients, jusqu’à aller dénicher, en ville, le cadeau introuvable ou organiser une surprise de dernière minute. Et pour coordonner ce ballet millimétré, le directeur des banquets orchestre l’ensemble de la soirée : mise en place, décors, animations, équipe en salle, tout doit être parfait. Car cette clientèle ultra-privilégiée, venue des quatre coins du monde, n’attend rien de moins que l’excellence.