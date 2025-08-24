66 minutes Rentrée des classes : mission bonnes affaires

Diffusé le 24/08/2025

Comment préparer la rentrée sans se ruiner ? Un défi en ces temps de crise du pouvoir d’achat. Il y a bien sûr les fournitures scolaires. Pour un élève en primaire, les dépenses s’élèvent à plus de 200 euros et pour un lycéen il faut compter plus du double ! Et c’est sans compter sur les achats de vêtements et les courses alimentaires. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les enseignes de discount et de déstockage ou d’autres solutions encore plus économiques. Alors comment faire des économies à la rentrée ? Et où trouver les bons plans ?