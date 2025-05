66 minutes Rixes mortelles entre ados / Allan Petre, du 93 à la NASA / Cadeaux, repas : les rois de la dernière minute

Rixes mortelles entre ados Comment expliquer l’inquiétante explosion des violences entre adolescents ? Un jeune garçon de 16 ans a été tué d’un coup de couteau, près d’un collège-lycée, en début de semaine à Paris. Les affrontements entre bandes ont augmenté cette année dans la capitale et sa proche banlieue. Quatre-vingt-dix-huit en 2024 contre quatre-vingt-treize l’année dernière. Et souvent, les victimes n’ont aucun lien avec ces groupes. C’est le cas de Lilibelle, poignardée lors d’une rixe, en 2021, dans le département de l’Essonne. Elle n’avait que 14 ans et tentait de s’interposer entre deux bandes rivales. Son meurtrier présumé avait 16 ans au moment des faits. Il sera jugé à partir du 27 janvier prochain devant la cour d’assises des mineurs. Un procès dont la mère de Lilibelle attend beaucoup. Cette mère endeuillée nous livre un témoignage poignant, au terme d’une semaine marquée par une autre rixe mortelle. Une de plus. Allan Petre, du 93 à la NASA Il rêvait d’entrer à la NASA. Il l’a fait ! Ce rêve, une poignée de personnes seulement dans le monde le réalise. Allan Petre, jeune ingénieur français de 25 ans, connaît un parcours exemplaire. Originaire de Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, il a su déjouer tous les pronostics. Sa famille était très éloignée de l’aérospatiale et ses professeurs l’avaient même dissuadé de suive cette filière jugée trop sélective. Mais son audace, sa détermination, son travail et son talent l’ont rapproché des étoiles. Il vise en effet l’espace désormais. Comme son idole Thomas Pesquet ! Rencontre avec un pionnier, de Villemomble (Seine-Saint-Denis) où Allan Petre est né, à Los Angeles (Californie) où il travaille. En passant par les bases de Kourou (Guyane) et Cap Canaveral (Floride). Cadeaux, repas : les rois de la dernière minute Comme une majorité de Français, sans doute pas tout à fait ! C’est la dernière ligne droite et, bien sûr, le grand rush. Trouver ses cadeaux à la dernière minute est assez stressant mais peut aussi être payant. Cette course contre la montre pour tout boucler sans se ruiner, nous l’avons vécue dans le centre-ville de Lille (Nord). Les enseignes se plient en quatre pour satisfaire toutes vos demandes et les dénicheurs de bons plans « cadeaux » sont à l’affût.