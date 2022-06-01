66 minutes « Tradwives » : ces Françaises qui adhèrent / ICE : l’agence qui fait froid dans le dos / Valenciennes : le nouveau Far West des fast-foods /Logement : petites surfaces, grandes solutions

« Tradwives » : ces Françaises qui adhèrent Difficile à croire à l’ère des grands mouvements féministes, pourtant, aux États-Unis, ces femmes sont de plus en plus nombreuses et revendiquent ce retour aux valeurs familiales d’antan. Sur les réseaux sociaux, elles partagent leur quotidien parfait et prônent un mode de vie ultra-conservateur auprès de leurs centaines de milliers d’abonnés. Entre retour en arrière et nouveau mode de vie, rencontre avec ces femmes tout droit sorties des années 50. ICE : l’agence qui fait froid dans le dos Arrestations musclées, tirs mortels, familles terrées chez elles : en Amérique, l’agence ICE fait régner la peur chez des milliers de migrants. Entre maintien de l’ordre et violences dénoncées, ICE cristallise les tensions d’une Amérique fracturée. Valenciennes : le nouveau Far West des fast-foods Aujourd’hui, certains géants américains du fast-food trouvent en France un nouveau paradis. Comme à Valenciennes, devenue en quelques années la capitale française de la restauration rapide, avec pas moins de 63 fast-foods pour 43 000 habitants, un record national. Mais cette ambiance à la sauce US a un revers : commerces uniformisés, restaurants traditionnels en déclin et obésité galopante. À Valenciennes, plus de 30 % des habitants sont désormais concernés. Un phénomène américain qui gagne du terrain en France. Logement : petites surfaces, grandes solutions San Francisco est l’une des villes les plus chères au monde. Tirés vers le haut par la ruée des start-up et des géants de la tech, les prix de l’immobilier y explosent : plus de 10 000 € le mètre carré dans de nombreux quartiers. Résultat, même aux USA, on peut finir par vivre à l’étroit. Une situation bien connue de millions de Français. A Paris, Lyon ou Bordeaux, les prix grimpent, les surfaces rétrécissent, et 1 Français sur 3 se sent aujourd’hui à l’étroit chez lui. Face à cette réalité, des particuliers prennent les choses en main. Avec des idées simples mais ingénieuses, ils optimisent leur logement : meubles multifonctions, rangements malins, cloisons mobiles chaque mètre carré récupéré est une petite victoire. Cuisine, chambre, salle de bain : tout est repensé. Découvrez les derniers bons plans pour vivre mieux dans moins d’espace, sans vous ruiner ni déménager.