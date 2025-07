66 minutes Un 14 juillet les pieds dans le sable

C’est le jour le plus intense de l’été dans une station balnéaire très prisée : un 14 juillet aux Sables-d’Olonne (Vendée). Au cœur de l’été, la station balnéaire se métamorphose à l’occasion de la Fête nationale. Un week-end qui attire 250 000 vacanciers par jour. Il faut dire que l’ambiance aux « Sables » est survoltée : feu d’artifice en mer, bals populaires et défilés, la commune devient un théâtre à ciel ouvert. C’est l’un des temps fort de l’année pour les habitants, les commerçants et les restaurateurs de l’une des stations les plus populaires de la côte atlantique.