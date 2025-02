Laurent et Camille s'aiment et vivent en couple depuis des années, même si l'idée du mariage les effraie. Un soir, ils dînent avec le meilleur ami de Laurent, François, et sa fiancée, Élodie. Et c'est le coup de foudre entre Laurent et Élodie. Si Laurent refuse de quitter Camille sur un coup de tête, Élodie quitte François sans crier gare. Ce dernier engage alors un détective privé pour connaître l'identité du nouvel amant... © 2005 Mandarin Films