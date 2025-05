7 jours 7 nuits à la maternité Au service des parents

Diffusé le 15/12/2022

Les sages-femmes mettent tout en œuvre pour que la naissance d’un enfant reste un moment unique et privilégié pour ses parents. Et pour cela, elles ne reculent devant rien. Pour Lisa, la sage-femme du CH de Lens, aucune famille ne ressemble à l’autre mais et son engagement au service des parents est à chaque fois le même. Lors de sa garde de 12 heures, elle aide une maman adolescente de 16 ans à surmonter sa douleur. Sans transition, elle rassure une maman avant l’arrivée de son 4e enfant dont tous les prénoms commencent par la lettre K. De son côté, à la maternité de l’Hôpital Privé de Marne-la-Vallée, Hana trouve une solution à la demande d’un jeune papa : la présence du parrain de son fils en salle d’accouchement.